Mit viel Schwung ins närrische Jubiläumsjahr

Nachdem die Versammlung im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, war dies seit Rosenmontag 2020 die erste Veranstaltung des Vereins. Die neue Session ist mit 33 Jahren eine Jubiläums-Session. Stand heute sollen alle Veranstaltungen mit „3G plus“ stattfinden. Ungeimpfte benötigen also einen negativen PCR-Test.

Im Mittelpunkt stand die Wahl des Vorstandes sowie der neuen Prinzenpaare. Das Prinzenpaar sind Sven I. (Krain) und Maja I. (Rodenberg). Begleitet werden sie von den Hofnarren Sebastian I. (Genau) und Manuel I. (Gockeln). Kinderprinzenpaar sind Ben I. (Sake) und Prinzessin Mia I. (Jonietz).

Neues Karnevalsmotto

Auch über das neue Karnevalsmotto wurde während der Versammlung beraten und entschieden: Die Mitglieder waren im Vorfeld und im Laufe des Abends aufgerufen worden, Vorschläge einzureichen. Am Ende setzte sich der Vorschlag von Brigitta Götte durch: „Corona kann den Pickel-Jauh nicht stoppen, zum 33-jährigen Jubiläum werden wir die Party noch toppen“. Sie bekommt dafür zwei Eintrittskarten für den Peckelsheimer Büttenabend.

Spitze des Vereins im Amt bestätigt

In diesem Jahr standen auch Neuwahlen im Vorstand an. Der Vorstand wurde in großen Teilen wiedergewählt. Es gibt aber auch einige neue Gesichter. Die Spitze des Vereins wurde im Amt bestätigt. So bleibt Uwe Jonietz Präsident, Mario Schulte ist weiter Vorsitzender und Denise Schwarz zweite Vorsitzende. Im Amt bestätigt wurden Brigitta Götte als erste und Verena Sake als zweite Geschäftsführerin. Ebenfalls weiterhin im Amt bleibt Kassierer Matthias Sake. Neuer zweiter Kassierer wurde der langjährige Beisitzer Axel Weitzenbürger. Hubertus Mundus hatte sich nicht mehr zur Wahl gestellt.

Im erweiterten Vorstand bleibt Marco Janzen (Pressewart). Niklas Striewe stellte sich als Zugleiter nicht mehr zur Wahl. Diesen Posten übernimmt nun Lars Möhring, der bisher Beisitzer war. Wolfgang Janzen bleibt Sitzungspräsident.

Bei den Beisitzern stellte sich Johanna Faber nicht mehr zur Wahl. Im Amt als Beisitzer bleiben Michael Janzen, Michael Götte, Elke Isenberg, Jürgen Bohnenkamp, Gerd Boblest, Sven Boblest und Christian Faber. Neue Beisitzer sind Tamara Dietz, Janica Rosenberg und Linda Rüsing.

Eine Änderung gibt es bei den Funkenmariechen. Während Jasmin Isenberg und Juliane Stiewe weitermachen, scheiden Anna Schrader und Ann-Kathrin Wieners aus. Neu dabei als Funkenmariechen sind Dana Sake, Lynn Schulte, Nina Rebmann und Maren Saken.

Abschied von scheidenden Regenten

Präsident Uwe Jonietz nutzte die Gelegenheit, die scheidenden Regenten der vergangenen Session zu verabschieden. Ein großes Dankeschön und ein kleines Präsent gab es für Wolfgang II. (Janzen) und Christiane I. (Janzen) als Prinzenpaar sowie für das scheidende Kinderprinzenpaar Jonas I. (Kleinschmidt-Michels) und Klara I. (Koch). Dank galt auch der ersten Kinderhofnärrin der Vereinsgeschichte Ida I. (Koch).

„Cat Ballou“ rocken im September

Die Termine der neuen Session sind der Büttenabend am Samstag, 19. Februar, der Rathaussturm auf Weiberkarneval (Donnerstag), 24. Februar, sowie als Endpunkt des närrischen Frohsinns der Rosenmontagsumzug am 28. Februar. Ein besonderer Höhepunkt anlässlich des Jubiläums „33 Jahre Pickel-Jauh“ soll die „Kölsche Nacht“ werden, bei der die bekannte Band „Cat Ballou“ live in Peckelsheim in der Schützenhalle am Samstag, 10. September, auftreten soll. Weitere Einzelheiten gibt es im Internet.