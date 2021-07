Mit vollem Herzen dabei

„Wir mussten viele Strömungen der Zeit überwinden und ich danke allen Schützenbrüdern für die Verbundenheit zum Verein, die heute hier an der traditionellen Messe zum Fest Maria Heimsuchung zum Ausdruck kommt“, sagte Oberst Hartwig Lücke am Sonntag. Die Schützenbruderschaft St. Georg Riesel feiert ihr 275-jähriges Bestehen. Das Schützenfest fiel coronabedingt aus, ebenso die Prozession vom Dorf zur Rieseler Waldkapelle. Doch so ganz sang- und klanglos wollten die Schützen ihr Jubiläum nicht verstreichen lassen. Denn die kirchliche Prozession wird seit jeher traditionell von den Rieseler Schützen begleitet. „Entfällt die Prozession, können wir ja wohl die Messe besuchen“, dachte sich der Vorstand der Schützen und sprach mit ihrem Präses Willi Koch. Der war sofort begeistert.

