Mit wenigen Clicks zum Ziel

Die Delbrücker Azubi-Börse, ein Leader-Förderprojekt, wird künftig den Delbrücker Ausbildungsatlas ablösen. „In der heutigen Zeit sind die Aktualität und die ständige Verfügbarkeit von Angeboten enorm wichtig. Diese Kriterien werden mit der digitalen Delbrücker Azubi-Börse erfüllt. Mit dem neuen Angebot wollen wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken und somit den Wirtschaftsstandort Delbrück langfristig stärken“, sagt Christiane Rolf, Wirtschaftsförderung der Stadt Delbrück. Sie hofft, dass möglichst viele Delbrücker Unternehmen ihre Angebote registrieren.

In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass auch in der Stadt Delbrück nicht alle freien Ausbildungsplätze besetzt werden können. Mit der Azubi-Börse will die Stadt hierfür – neben der Ausbildungsmesse – einen aktiven Beitrag leisten.

Die Delbrücker Azubi-Börse ist direkt mit dem Unternehmensverzeichnis auf der Homepage der Stadt Delbrück verbunden, damit sich Delbrücker Unternehmen vorstellen und weiterführende Informationen platzieren können.

Eine Registrierung im Unternehmensverzeichnis ist Voraussetzung für die Nutzung der Delbrücker Azubi-Börse.

Aktualität

Um die Aktualität der Ausbildungsstellen zu garantieren, geben die teilnehmenden Unternehmen beim Einstellen ihres Angebotes/ihrer Angebote einen Veröffentlichungszeitraum an. Eine E-Mail erinnert daran, dass das eingestellte Angebot bald abläuft. Bei Bedarf kann es dann verlängert werden.

Das Ausbildungsplatzangebot kann auch, wenn gewünscht, direkt mit Google for Jobs verknüpft werden. So werden die eingestellten Angebote direkt in den Suchergebnissen angezeigt. Sollten Unternehmen über einen Facebook-Account verfügen, so können die eingetragenen Ausbildungsstellen direkt aus der Delbrücker Azubi-Börse auf Facebook gepostet werden.

Bürgermeister Werner Peitz wendet sich an die Delbrücker Unternehmerschaft: „Ich rufe Sie auf, das kostenfreie Angebot zu nutzen. Weiterhin bitte ich die Delbrücker Unternehmen, eine Verlinkung ihrer Website zur Delbrücker Azubi-Börse einzurichten. Dies trägt zur Bekanntmachung bei und unterstützt das Ziel, freie Ausbildungsstellen, duale Studiengänge und die Tages- und Wochenpraktika-Stellen zu besetzen.“ Außerdem bemerkt Peitz: „Schülerinnen und Schüler werden somit einfacher auf die zahlreichen Angebote vor Ort aufmerksam.“

Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich direkt aus einem Ausbildungsplatzangebot, das bei der Azubi-Börse eingestellt ist, zu bewerben, so dass die Internetseite dafür nicht verlassen werden muss.

Wertvolle Tipps

Weitere Inhalte der Delbrücker Azubi-Börse sind Tipps zur Bewerbung, die von der Stadtsparkasse Delbrück zur Verfügung gestellt wurden sowie auch ein Ausbildungs-Alert. Hier können due jungen Leute Berufsgruppen auswählen, die für sie besonders interessant sind, so dass sie informiert werden, sobald ein neues Ausbildungsangebot in den Bereichen eingestellt wird,

Ferner haben sie die Möglichkeit, die Ausbildungsangebote in den sozialen Medien zu teilen. Die Azubi-Börse kann auch zukünftig bei der Suche nach Praktika im Rahmen der Berufsorientierung unterstützen.

„Gerade in dieser besonderen Zeit, die von Kontaktbeschränkungen gezeichnet ist, können persönliche Kontakte zu Unternehmen nicht immer aufgenommen werden. Wenn jedoch die Möglichkeit besteht, einen Praktikumsplatz online abzurufen und man sich so direkt aus dem Angebot darauf bewerben kann, hilft das beiden Seiten; der Schülerin/dem Schüler und auch dem Unternehmen“, hofft Christiane Rolf auf einen guten Start der Delbrücker Azubi-Börse.

Schulen ziehen mit

Je mehr freie Stellen eingetragen werden, umso interessanter ist es für die Jugendlichen und für die Schulen. Die Delbrücker Azubi-Börse wird den Delbrücker Schulen zur aktiven Nutzung im Bereich der schulischen beruflichen Orientierung angeboten. Die weiterführenden Schulen in Delbrück haben ihre Unterstützung bereits zugesagt.