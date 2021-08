Mit Winfried Braun auf „Reise in den Ruhestand“

Und so hob jetzt für Oberstufenkoordinator Winfried Braun die „SteinhägAIR“ in der Eingangshalle des Gymnasiums ab. 15 Jahre war er am SteinGy: Etwa 120 Gäste, das Kollegium ebenso wie alte Weggefährten und Vertreter aller Abi-Jahrgänge, gingen mit Winfried Braun auf die „Reise in den Ruhestand“ – eine launige Angelegenheit, nicht zuletzt wegen der humoristischen Qualitäten von Schulleiter Stefan Binder. Doch Hochsauerländer Braun wusste schlagfertig zu parieren, selbst als es mit „Stewardess“ Diane Thias, der Erdkunde-Kollegin, ums Anlegen der Sicherheitsweste ging. Am Ende steht eine echte Reise: Das Kollegium schenkte eine Weinverkostung an der Mosel.

