Vor dem Paderborner Rathaus haben am Mittwochmorgen Beschäftigte des Paderborner Faethe-Labors für mehr Lohn, bessere Arbeitsbedingungen und eine Tarifanbindung demonstriert. Dazu aufgerufen hatte die Gewerkschaft NGG (Nahrung, Genuss und Gaststätten). Sie will den Abschluss von Tarifverträgen für die Mitarbeiter erzielen.

Streik beim Faethe-Labor geht weiter: Ende ist nicht in Sicht

Der Streik geht damit in die vierte Woche und ein Ende ist nicht in Sicht. Das Faethe-Labor ist laut NGG nahezu ausschließlich für das Unternehmen Stute im Bereich Lebensmittelsicherheit tätig. Nach Ansicht der Gewerkschaft sei das Labor zwar offiziell ausgegliedert, aber eng verzahnt mit dem Stute-Konzern. Beispielsweise müssten einzelne Mitarbeiter des Faethe-Labors bei Stute in Abteilungen aushelfen.