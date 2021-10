„Mitarbeiter fragen, Klappe halten, zuhören“

Die gebürtige Berlinerin spielte einst für den TSV Spandau in der Volleyball-Bundesliga und studierte Psychologie in San Francisco. Nach Stationen in Toronto und Amsterdam lernte sie in Las Vegas ihren späteren Mann Alain van Gils kennen, einen Profi-Tennisspieler, der 1992 auch für die Niederlande als Skifahrer an den Olympischen Winterspielen in Albertville teilgenommen hat. 2016 gründeten sie in Berlin ihre Beratungsfirma „Intao“. Mittlerweile sind die Eltern eines Sohnes nach Kassel gezogen. Ihre Firma mit neun Angestellten arbeitet zum größten Teil online.

