Mitarbeiter getreten und verprügelt

Bünde/Enger

Wegen gefährlicher und gemeinschaftlicher Körperverletzung ist am Donnerstag der Unternehmer Marek C. (47, Name geändert) vom Amtsgericht Bünde zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe und einer Geldauflage in Höhe von 1000 Euro verurteilt worden.

Von Hilko Raske