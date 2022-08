Mitarbeiter haben Corona: Züge der Linie RB77 fallen aus

Bereits am Donnerstag sind zehn Verbindungen zwischen 7 und 18 Uhr entfallen. „Hintergrund ist Personalmangel – unter anderem sind viele Kollegen an Corona erkrankt, was zu den personellen Engpässen führt“, sagt Regionalverkehre-Start-Deutschland-Sprecherin Sarah Diederich. Es werde empfohlen, dass Kunden zur Sicherheit die jeweiligen Linien in den Onlineportalen zur Fahrbahnauskunft prüfen, sagt sie.

