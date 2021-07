Mitarbeiterin rettet Turmfalken-Küken

Aber von vorne: Mittwochnachmittag entdeckt eine Multivac-Mitarbeiterin das Küken und informiert ihre Kollegin Andrea Lagmöller. Sie engagiert sich für Tiere. Sofort ruft sie den Bünder Peter Schubert an, denn sie weiß, er hat gerade zwei junge Falken aufgezogen und zur Auswilderung gebracht. Doch als ihre Kollegen das Junge fangen wollen, ist es plötzlich unauffindbar. „Mir hat der Gedanke an das hilflose Tier keine Ruhe gelassen. Ich bin abends also noch mal hin und habe nachgesehen“, erzählt Andrea Lagmöller. Und da war es wieder: das kleine graue Knäuel. Schnell eilt auch Peter Schubert wieder herbei und fängt den Vogel vorsichtig ein.

