„Miteinander ist unser Kompass“

Paderborn

Ohne Wenn und Aber will der Paderborner Bürger-Schützenverein von 1831 nach zweimaliger Coronapause im Juli wieder ein normales Schützenfest feiern. Das verspricht Oberst Thomas Spieker. Dazu beitragen soll eine Mannschaft aus gestandenen Schützenbrüdern und jungen Nachwuchskräften, die am Sonntag in die Vorstände der fünf Kompanien gewählt wurden.

Von Franz-Josef Herber