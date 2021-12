Miteinander raus aus der Isolation

An der Gesamtschule heißt es „Aufholen nach Corona“: (hinten von links) Cordula Gnegel und Larissa Doussier (Schulsozialarbeiterinnen), Beratungslehrerin Angela Gerber und Schulleiterin Daniela Hartmann mit den Trainern (von von links) Aaron Born, Marcus Humke, Petra Riedel und Sascha Schmittutz.

„Vor allem merkt man an den Jüngeren, dass sie durch Corona in die Isolation gedrängt wurden. Ein Elfjähriger hat mehr als ein Jahr so gelebt, das ist ein Elftel seines Lebens. Das war für viele eine erzwungene Lethargie, es gab keine nachmittäglichen Verabredungen. Die Schüler brauchen Unterstützung“, sagen Schulleiterin Daniela Hartmann, Beratungslehrerin Angela Gerber und die Schulsozialarbeiterinnen Cordula Gnegel (Jahrgangsstufe 8 bis Q1) und Larissa Doussier (Jahrgangsstufen 5 bis 7).