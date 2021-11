Mitglieder wollen nicht aufgeben

Die Mitglieder des Wald- und Forstvereins, die in der Mehrzahl das alte Waldmuseum in Heidelbeck ehrenamtlich betrieben haben, wollen das Konzept des geplanten Walderlebniszentrums noch nicht aufgeben. Das war das Ergebnis einer Mitgliederversammlung.

Das geplante Walderlebniszentrum in Heidelbeck.

Die ursprüngliche Kosten des Gesamtkonzeptes, etwa 1,7 Millionen Euro (Stand November 2019), sind nach einer neuen Berechnung auf 2,5 Millionen Euro gestiegen, was einen Zuwachs um 580.00 Euro ausmacht. Grund sind vor allem die gestiegenen Kosten für Baumaterial. Bürgermeister Mario Hecker berichtete über die ursprünglich geplante Finanzierung des Projektes und sagte, was er bereits in der Ratssitzung Ende Oktober festgestellt hatte: „Der Beschluss vom 31. Oktober 2018 kann unter den aktuellen Bedingungen nicht umgesetzt werden.“