Mitsingen beim Höpker-Konzert in Delbrück

Singen macht glücklich und noch glücklicher macht es, wenn man es gemeinsam tut. Daher bittet Frau Höpker erneut zum Gesang und kommt mit ihrem beliebten Mitmachkonzert am Freitag, 19. August, in die Stadthalle Delbrück. Ursprünglich war ihr Auftritt für den 20. März geplant.

Frau Höpker ruft auch in Delbrück zum Mitsingen auf.

Frau Höpkers Mitsingkonzert ist in Delbrück längst zu einem beliebten Höhepunkt im Veranstaltungskalender geworden. Fans dürfen sich auf einen Abend voller Sangesfreude mit rhythmischem Fußwippens, Fingerschnippen und Lachen freuen. Nicht selten liegen sich Besucher der Höpker-Konzerte auch in den Armen, schunkeln miteinander und schwelgen in Erinnerungen. Nach zweieinhalb Stunden ist auch der letzte bekennende Nichtsänger ihr neuer Fan geworden.

Karten sind noch im Internet unter www.westfalen-blatt.de/shop/tickets oder im Vorverkauf bei der Stadthalle erhältlich.