Mitsingen funktioniert auch hinter der Maske

»Ich bin noch ganz erhitzt und hätte es nicht gedacht, dass es so schön wird«, sagt eine Besucherin nach dem Konzert im Gespräch mit ihren Begleitern. Mit stehenden Ovationen hat das Publikum zuvor die „Tenöre4you“ gefeiert. Das Gastspiel von Toni Di Napoli und Pietro Pato ist offenbar als musikalischer Lichtblick in dunklen Zeiten wahrgenommen worden.

Welthits im Kirchenschiff: Publikum genießt Auftritt der „Tenöre4you“ in Werther

Während aller Orten Veranstaltungen wie die kompletten Haller Bachtage der Pandemie zum Opfer fallen, wollen sich die Zuhörer in der St. Jacobikirche eins der wenigen kulturellen Ereignisse nicht entgehen lassen. Es gelten strenge Zwei-G-Regeln, die am Eingang penibel überprüft werden. Auch am Platz soll der obligatorische Mund-Nasen-Schutz getragen werden, darauf weisen die Projektionen auf der großen Leinwand unmissverständlich hin.