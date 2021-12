Mittel für neue Sporthalle gestrichen

Espelkamper Hauptausschuss will Signal an Landeskirche senden – höheres Gesamtminus im Haushalt

Espelkamp

Es war Feuer unterm Dach bei der Beratung über den Haushaltsplan 2022 am Mittwochnachmittag im Bürgerhaus. Und es fielen klare Worte – sowohl von Seiten der Politik als auch der Verwaltung. Nach rund zweieinhalb Stunden einigten sich die Parteien darauf, dass der Haushaltsplan ohne Beschlussfassung in den Rat gegeben wird. Dort soll er am kommenden Mittwoch verabschiedet werden.

Von Felix Quebbemann