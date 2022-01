Mittellose Frauen selbstständig machen

Obdach und Arbeit für Witwen: Gemeinde-Bürgerkomitee Steinhagen unterstützt seit 25 Jahren Hilfsprojekt in Ghana

Steinhagen

Vom Gesetz her sind sie zwar gleichgestellt, aber tatsächlich erfahren Frauen in Ghana allenthalben Diskriminierung, Misshandlung und Ausgrenzung – zumal, wenn sie Witwen sind. „Sie sind rechtlos, mittellos und werden häufig verstoßen von der Familie des Mannes, wenn er nicht mehr da ist“, weiß Joachim Schreiber. Im Steinhagener Gemeinde-Bürgerkomitee setzt sich der pensionierte Lehrer für das „Widows and Orphans Movement“ (WOM), das Witwen- und Waisen-Projekt, ein.

Von Annemarie Bluhm-Weinhold