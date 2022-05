Mittelpunkt fürs Dorf

Neuer zentraler Platz in Weine mit Fest eingeweiht

Finanziert aus Eigenmitteln, Zuwendungen in Höhe von 16.500 Euro aus dem Leader-Förderprogramm und 2500 Euro von Seiten der Stadt Büren haben die finanzielle Grundlage geschaffen. Gebaut wurde der neue Dorfplatz aber von fleißigen Weiner Helfern. Rund 1200 Stunden an Eigenleistungen wurden erbracht. Mit einem Dorffest, zahlreichen Attraktionen und einem kleinen Handwerkermarkt wurde das neue Schmuckstück am Feuerwehrhaus jetzt offiziell eröffnet. Den kirchlichen Segen gab es von Pfarrer Peter Gede.

Die Idee, in Weine einen zentralen Dorfplatz einzurichten, entstand bereits im Jahr 2015. Damals war Weine Ausrichter des Bürener Wandertages. Im Nachgang fiel die Entscheidung zum Bau eines Dorfplatzes, erinnert sich Ortsvorsteher Norbert Steven.

Ein Dorfgemeinschaftsverein unter Vorsitz von Norbert Steven wurde gegründet, und Landschaftsplanerin llse Ebbehaus aus Anröchte mit der Planung beauftragt. Die Arbeiten schritten auch zügig voran – bis Corona kam.

„Wir sind froh, dass wir den Platz jetzt eröffnen können“, sagte Steven. Der neue Dorfplatz soll auch als Rast-und Verweilort für Wanderer und Radfahrer dienen. „Hier ist durch Gemeinschaft ein gelungener Dorfmittelpunkt entstanden“, lobte auch Bürgermeister Burkhard Schwuchow bei der Eröffnung. Der Erlös aus der Eröffnungsfeier soll zum Teil für heimische Projekte verwendet werden. Ein weiterer Teil fließt als Spende an die Ukraine-Hilfe der Stadt Büren.