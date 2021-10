Mitten im mittelalterlichen Marktgeschehen

„Von Händlern und Kaufleuten“ heißt die Veranstaltung am Samstag, 23. Oktober, 15 Uhr, für die noch einige Plätze frei sind.

Die Erlebnisführung rückt das Marktgeschehen in mittelalterlicher Zeit in den Blickpunkt. Historisch belegte Fakten aus der Stadtgeschichte werden auf unterhaltsame Weise vermittelt. Dabei wird das Publikum in das Geschehen einbezogen. Schauplätze sind der Marktplatz, der Burgmannshof und die St.-Andreas-Kirche. Los geht es am Stadtmodell auf dem Marktplatz. Eine Anmeldung ist erforderlich: Stadt Lübbecke, Servicebüro, Telefon: 05741/ 276-0.