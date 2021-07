Mittendrin in der Chaos-Phase

Warburg/Ahrweiler

In jedem Feuerwehr-Einsatz gibt es eine Chaos-Phase: Die Zeit, in der man die unklare Lage sondiert und schaut, wer sich um was kümmert. Normalerweise dauert die Phase wenige Minuten. „In Ahrweiler aber war diese Phase gefühlt noch nicht beendet, als wir kamen“, sagt Jürgen Rabbe.

Von Daniel Lüns