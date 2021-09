Möbelmesse als Mutmacher

Bad Salzuflener Messegesellschaft schöpft Hoffnung im millionenschweren Existenzkampf in der Corona-Krise

Bad Salzuflen

Vieles ist wie immer bei der Möbelordermesser Westfalica (MOW) in Bad Salzuflen – einiges coronabedingt dann aber doch anders. Für die Messemacher um Andreas Reibchen und Bernd Schäfermeier ist es zunächst einmal ein Glücksfall, dass die MOW veranstaltet werden kann – im 37. Jahr in Folge unterbrechungsfrei. Das hilft dem privaten Messezentrum beim Überlebenskampf in der Corona-Pandemie.

Von Oliver Horst