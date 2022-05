Mobiel ist auf das Spar-Ticket vorbereitet

Wer für neun Euro pro Monat deutschlandweit im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein möchte, kann das Mobiel-Ticket von Montag an im Service-Center in der Jahnplatz-Haltestelle, im Kundenzentrum Jahnplatz Nr. 5 und an den Ticketautomaten an den Haltestellen kaufen. Vom 1. Juni an ist es außerdem erhältlich beim Fahrpersonal in den Bussen, in den Vorverkaufsstellen und über die Mobiel-App.

