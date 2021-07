Mobil und digital für die Bürger

„Mit einem neuen Ansatz sind wir erstmalig im Kreis Höxter präsent“, stellte Dr. Iris van Eik, Mitglied der Geschäftsleitung der Verbraucherzentrale NRW, während der Vorstellung des Konzepts heraus. „Wir freuen uns in unserem ländlichen Flächenkreis auf eine bürgernahe Verbraucherberatung und das ortsunabhängig, mobil und digital“, sagte Landrat Michael ­Stickeln. Die Konzeption knüpfe hervorragend an die erfolgreiche Digitalisierungsstrategie des Kreises Höxter an. „Es geht darum, den Belangen der Menschen in einem ländlich geprägten und flächenmäßig großen Kreis mit zehn Städten und 124 Ortschaften durch mobile und digitale Lösungen gerecht zu werden.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar