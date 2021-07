Mobiles Team wieder unterwegs

Am vorigen Freitag hatten sich rund 100 Menschen in Espelkamp am Bürgerhaus impfen lassen, am Kirmespark in Minden waren es 110. Samstag fanden sich 106 Impfwillige am Badesee in Lahde ein, in Hille am Badesee Mindenerwald waren es 43 und am Sonntag am Flohmarkt am Porta-Markt in Porta Westfalica waren es 149. Und zur letzten sonntäglichen Impfung am Impfzentrum – mit Bratwurst – kamen 514 Personen.

Viele Menschen erreicht

„Wir freuen uns sehr über die große Resonanz“, sind sich Anke Richter-Scheer als Leiterin des Impfzentrums und ihre Mitstreiter vom Kreis und vom mobilen Impfteam einig. „Mit Aktionen wie diesen erreichen wir offensichtlich Menschen, die aus verschiedenen Gründen nicht ins Impfzentrum kommen, zum Beispiel, weil sie nur eine Impfung möchten. Viele nehmen hier auch ihre Zweitimpfung wahr, weil der Hausarzt gerade in Urlaub ist und sie so schneller den vollen Impfschutz erlangen.“

Jan Boße, der die Aktionen seitens des Kreises gemeinsam mit dem Impfzentrum organisiert hat, ergänzt: „Wir haben noch viele Pläne, gute Ideen und auch Anregungen aus dem ganzen Kreisgebiet für weitere Impfaktionen, die wir jetzt gerne schrittweise weiter umsetzen.“ Mit den bisherigen Impfaktionen hat das mobile Impfteam in der Woche des Impfens insgesamt 862 Personen erreicht. Unter ihnen waren viele, denen es aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich war, einen regulären Impftermin zu buchen. Dazu kamen zahlreiche Kurzentschlossene, die sich über das unkomplizierte Angebot gefreut haben.

Ohne Termin im Impfzentrum

Im Impfzentrum des Kreises in Unterlübbe sind weiterhin terminlose Impfungen möglich zu den neuen Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 13 bis 20 Uhr, Samstag 7.30 bis 14.30 Uhr, Sonntag und Montag geschlossen.

Aktionen vor Ort

Hier die bereits geplanten Impfaktionen in dieser Woche:

Mittwoch, 21. Juli, 15 Uhr, WEZ in Hüllhorst, Hauptstraße 80.

Freitag, 23. Juli, 15 Uhr, Kirmespark in Minden, Kanzlers Weide.

Samstag, 24. Juli, 10 Uhr, Flohmarkt an der Kreissporthalle in Lübbecke.

Sonntag, 25. Juli, 10 Uhr, Flohmarkt an der Königstraße in Minden.

Das Impfteam ist jeweils etwa eineinhalb Stunden vor Ort. Geimpft werden mRNA-Impfstoffe sowie Johnson & Johnson für alle Personen ab 16 Jahren. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Bitte Personalausweis und elektronische Gesundheitskarte, gerne auch den Impfpass mitbringen.