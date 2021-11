Mobiliar zertrümmert, Haus angesteckt

Der jüdische Friedhof an der L 770 in Niedermehnen. Im Vordergrund ist der Grabstein des Moses Sauer zu sehen, dessen Inschrift dokumentiert, dass Sauer in Wehdem geboren ist. Folglich war dieser Friedhof auch der Friedhof der Wehdemer Juden. Allerdings war er wesentlich durch Leverner Juden belegt, wie die Grabsteine belegen, auf denen Namen wie Hurwitz, Horwitz, Eichmann oder Löwenstein zu lesen sind – Juden, die in Levern lebten.

Foto: Stephan Leonhardt