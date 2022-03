Mobilität ist Zukunftsthema in Steinheim

Die Verkehrswende beginnt in der Verwaltung. NRW-Verkehrsministerin Ina Brandes hat deshalb eine Urkunde für Beitritt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW an die Stadt Steinheim überreicht.

Mobilität wird für Städte und Gemeinden zunehmend zum Standortfaktor. Mit dem Beitritt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW bekommt die Steinheimer Verwaltung nun Unterstützung, um die Mobilitätswende anzugehen und nachhaltige Angebote für die Großgemeinde zu erarbeiten.

„Die Mobilitätswende können wir nur alle gemeinsam erreichen. Die Arbeit und der Austausch im Zukunftsnetz leistet einen wichtigen Beitrag“, sagt Steinheims Bürgermeister Carsten Torke.

Das Zukunftsnetz Mobilität NRW (ZNM) ist ein Unterstützungsnetzwerk, das Kommunen dabei berät und begleitet, nachhaltige Mobilitätskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. Das Ziel: attraktive Mobilitätsangebote für lebendige, sichere und gesunde Kommunen zu schaffen. Andere Bundesländer nutzen das Zukunftsnetz Mobilität NRW als Vorlage für ein eigenes Kommunales Mobilitätsmanagement.

Diese Expertise nutzt nun auch die Emmerstadt. Vor der Kulisse des „Dortmunder U“ nahmen Bürgermeister Carsten Torke und der Klimaschutz- und Demografiebeauftragte Alexander Rauer von der Ministerin für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, Ina Brandes, die Beitrittsurkunde entgegen. „280 Kommunen in NRW arbeiten jetzt im Zukunftsnetz Mobilität NRW eng zusammen, um noch mehr Menschen den Umstieg vom Auto in vernetzte Angebote mit Bus und Bahn, dem Fahrrad oder an Mobilstationen mit emissionsfreien Sharing-Fahrzeugen leichter zu machen“, sagt Verkehrsministerin Brandes. „Wir sorgen mit Städten, Gemeinden und Kreisen für mehr Lebensqualität und saubere Luft. Das ist der richtige Weg, um das Klima zu retten.“ Gefördert wird die Arbeit des ZNM von der Unfallkasse NRW.

Die erfolgreiche Arbeit des Netzwerks erhält nun eine besondere Bestätigung: in diesem Jahr ist das ZNM für den Deutschen Verkehrswendepreis der Allianz pro Schiene nominiert.

Ina Brandes verlieh 70 kommunalen Vertretern Urkunden für ihren Beitritt zum Zukunftsnetz Mobilität NRW. 280 Mitgliedskommunen gibt es landesweit.