Mobilstation in Delbrück geplant

Ratsbeschluss mit Sperrvermerk – Fahrradabstellanlage mit gesichertem Bereich unmittelbar am Wiemenkamp

Delbrück

Mit einem Sperrvermerk versehen ist der Beschluss des Rates der Stadt Delbrück zur Errichtung einer zentralen Mobilstation für Delbrück-Mitte auf dem Parkplatzgrundstück an der Himmelreichallee/Ecke Am Wiemenkamp. Sperrvermerke bestimmen, dass eine geplante Aufwendung oder Ausgabe so lange nicht getätigt werden darf, bis bestimmte Voraussetzungen vorliegen.

Von Jürgen Spies