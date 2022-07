Mobiltelefone aus Technikmarkt geklaut

Täter flüchten in Schloß Holte-Stukenbrock vor der Polizei

Schloß Holte-Stukenbrock

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch gegen 3.15 Uhr den Einbruchsalarm in einem Technikmarkt an der Industriestraße ausgelöst und diverse Mobiltelefone gestohlen.