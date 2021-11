Mockenhaupt löst Auris ab

Trotz anhaltender Corona-Pandemie war die Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie St. Ursula Schloß Holte überraschend gut besucht. Susanne Beier und Renate Borghardt vom Leitungsteam begrüßten nach einem Gottesdienst 45 Mitglieder, die am Samstag unter Einhaltung der 3G-Regeln im Pfarrer-Rüsing-Haus zusammengekommen waren.

Nach einem detaillierten Jahresrückblick von Heike Schulz leitete Claudia Schmelter die Wahlen ein. Dabei wurde der Vorstand teilweise neu gewählt. Als Präses tritt Vikar Andreas Mockenhaupt die Nachfolge von Pfarrer Karl-Josef Auris an. Großes Vertrauen setzen die Mitglieder in Susanne Beier, die im Vorsitzenden-Team bestätigt wurde. Die Versammlung bestimmte Heike Schulz zur Schriftführerin und Katrin Glasneck zu ihrer Stellvertreterin. Der bisherige Schriftführer Peter Lauströer wechselt in das Amt des Beisitzers. Weitere Beisitzer sind Silvia Carl, Beate Kesselmeier, Werner Scheips und Ulrich Mersch als Bannerträger.