Mode, Musik und mehr

Das Modehaus Klingenthal bringt Frauen zusammen: Mit einer attraktiven Mischung aus Mode, Trends, Live-Musik sowie einer Verlosung und viel Spaß wird am Freitag, 8. Oktober, von 19.30 Uhr an erneut ein Freundinnenabend gefeiert.

Coronabedingt geschieht dies nicht im Modehaus an der Westernstraße in Paderborn, sondern im heimischen Wohnzimmer. Der Freundinnenabend 2.0 findet wieder digital statt. „Zusammen ausgehen, feiern und die gemeinsame Zeit genießen – all das kommt zurzeit mitunter viel zu kurz. Und genau deshalb wollen wir jetzt nicht auf unseren Freundinnenabend verzichten“, nennt das Unternehmen seine Beweggründe, den Freun­dinnenabend wie im Frühjahr 2021 zu präsen­tieren.

Das Programm werde genau so aufgezogen wie in den Jahren zuvor, als bis zu 1400 modebegeisterte Frauen bei Klingenthal einen geselligen Abend genossen. Alle Trends, die für die Frühlings- und Sommer­monate modisch angesagt sind, werden – eingebettet in ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm – präsentiert, kündigt Klingenthal an. Anfassen und Anprobieren ist in den heimischen Wänden selbstverständlich nicht möglich, das könne aber zum Beispiel beim Termin-Shopping nachgeholt werden.

Dafür gibt es beim Freundinnenabend 2.0 aber genau wie bei den Präsenzveranstaltungen der vergangenen Jahre das passende Drum­herum für echtes Party-Feeling: Im Ticketpreis von 15 Euro enthalten sind laut Klingenthal eine Freundinnenabend-Box für daheim mit ausgewählten Snacks, ein Home-Cocktailset von „Bambi“, wahlweise mit oder ohne Alkohol, ein persönliches Glückslos für das große Gewinnspiel ­sowie der Link und der Zugangscode für den Livestream.

Der Vorverkauf für den ­digitalen Freundinnenabend erfolgt über den Onlineshop www.klingenthal.com. Tickets können auch bis einschließlich 8. Oktober an den Kassen in den jeweiligen Klingenthal-Häusern in Paderborn, Salzkotten, Herford und Gütersloh erworben werden.​

