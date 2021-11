Modedesigner und Mäzen

Warburg

„Auf das Leben! – Für das Leben!“ – so lautet der Titel einer Ausstellung im Warburger Museum im „Stern“. Darin wird das jüdische Leben in Warburg aufgearbeitet. Unter anderem wird dort über Sally Berg berichtet, der am 16. Januar 1857 in Warburg geboren wurde und als Modedesigner eine steile Karriere machte.