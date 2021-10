Modellbundesbahner machen Dampf

Neue Technik auf Anlage in Brakel – Bauabschnitt „Teutoburger Wald“ samt Feuerwehreinsatz nimmt Formen an

Brakel

Bei der Modellbundesbahn in Brakel wird im Miniformat die Zeit wieder lebendig, in der noch Dampfzüge durch den Kreis Höxter fuhren. „Und wieso dampfen die Modellbahnen nicht“, fragten Besucher immer wieder. Nach zahlreichen Tüfteleien machen die Modellbauer von Donnerstag an nun wirklich Dampf am Rieseler Feld.

Von Meike Oblau