„Moderna steht derzeit unbegrenzt zur Verfügung“

Bad Oeynhausen

Wenn es am Freitag, 3. Dezember, von 13 Uhr an eine Sonderimpfaktion im Bürgerhaus Rehme gibt, ist dies kein Alleingang der Stadt. Der Termin ist vielmehr in Abstimmung mit dem Kreis Minden-Lübbecke zustande gekommen, bei dem in puncto Impfaktionen vor Ort die Fäden zusammenlaufen.

Von Malte Samtenschnieder