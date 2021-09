Moderne Schule nimmt Gestalt an

Mit Häppchen und Sekt haben am Mittwochabend Vertreter von Schule, Stadt, Politik und Architekturbüro auf die neue Schulmensa in der Weser-Sekundarschule angestoßen. Anlass war die Feierstunde zur offiziellen Einweihung, nachdem die Bauarbeiten im August zum neuen Schuljahr abgeschlossen worden waren.

„Endlich ist es soweit, dass wir uns heute hier treffen können, um die neue Mensa zu eröffnen“, freute sich Schulleiterin Barbara Herbeck. In ihrer Ansprache erinnerte sie an den langen Vorlauf für den Neubau: „2012 ist die Weser-Sekundarschule gestartet. Im folgenden Jahr haben wir dann unsere ersten Wünsche für die Ausstattung zur Ganztagsschule an den Schulträger herangetragen. Mit der Neueröffnung der Mensa ist nun ein erster Schritt zur Modernisierung geschafft. Weitere Schritte sind geplant“, stellte sie fest.