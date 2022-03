Mofa-Fans fahren in die Ukraine

Bünde/Kirchlengern

Auch die Mofa-Freunde von den 2-Ströke Wankers machen sich am Freitagabend mit einem Hilfstransport auf die 1300 Kilometer lange Reise an die Grenze Slowakei/Ukraine. Am Steuer sitzt Mofa-Fan Florian Werner selbst. Los geht es dieses Mal natürlich nicht mit dem Zweirad, sondern mit einem Transporter des Bünder Unternehmens Grotemeier, bei dem Werner arbeitet.

Von Kathrin Weege