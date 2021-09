Mofafahrer (19) schwer verletzt

Bei einem Unfall am Sonntag gegen 13.45 Uhr kam es an der Einmündung Falkenstraße/Grüner Weg zu einem Unfall, bei dem ein 19-jähriger Mofafahrer aus Augustdorf schwer verletzt wurde.

Ein 18-Jähriger Seatfahrer war auf der Falkenstraße unterwegs. Als er nach links in den Grünen Weg abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegen kommenden Mofa-Fahrer. Der Mofa-Fahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Mit dem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Am Seat und an dem Mofa entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.