Möglicherweise Ausfälle bei der Altpapier-Abfuhr

Nach Angaben der Stadtverwaltung passt der Umweltbetrieb ab Montag, 21. Februar, den Personaleinsatz bei der Müllabfuhr an. Dann gilt, dass einzelne Sammeltouren zur Abholung des Papiermülls ausfallen können. Die Touren für den Bioabfall werden wieder alle gefahren.

Sofern Papiertouren ausfallen, werden die Tonnen nicht nachgeleert, sondern erst mit der nächsten regulären Tour abgeholt. Bielefelderinnen und Bielefelder, die ihr Altpapier zu Hause nicht zwischenlagern können, können es kostenlos auf den drei Wertstoffhöfen abgeben.

„Unser Ziel ist, dass die Bioabfalltouren nicht mehrfach ausfallen. Wenn also eine Tonne nicht geleert wurde, soll der Biomüll zum nächsten regulären Termin abgeholt werden. Um das zu gewährleisten, müssen wir bei Personalengpässen die Kolleginnen und Kollegen anders einplanen“, erklärt André Nolting, Leiter der Abteilung Abfallentsorgung. „Papier kann gut zwischengelagert werden und erzeugt keine hygienischen Probleme oder Geruchsbelästigungen. Wir hoffen daher, mit dieser Entscheidung die Beeinträchtigungen für die Bürgerinnen und Bürger weiterhin so gering wie möglich zu halten“, so Nolting weiter.

Gründe für die anhaltenden Personalengpässe sind reguläre Krankheitsausfälle, coronabedingte Fehlzeiten von Kolleginnen und Kollegen – die erkrankt sind oder sich in Quarantäne befinden – oder Beschäftigte, die aufgrund der Betreuung ihrer Kinder ausgefallen sind. „Alle Möglichkeiten, zusätzliche Vertretungskräfte einzusetzen oder intern Personal umzuschichten, wurden bereits ausgeschöpft. Wir bitten daher für die getroffenen Maßnahmen um Verständnis“, betont Nolting.