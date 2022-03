„Möglicherweise sind wir alle Luftballons“

Was fällt dem Erfolgsautor Wladimir Kaminer zu moderner Kunst ein? Wie denken Kinder darüber? Und womit beschäftigen sich Herfords Marta-Mitarbeiter, ohne dass es der Museumsbesucher bemerkt? Wer sich Fragen dieser Art schon lange gestellt hat, bekommt in der neuen Ausstellung „Marta Maps“ mögliche Antworten.

„Fahrrad-Traum“ heißt dieses Kunst gewordene Gefährt von Patrick Tuttofuoco. Was die neue Marta-Direktorin Kathleen Rahn darüber denkt, kann der Besucher sie am Sonntag fragen. Das Museum ist den ganzen Tag eintrittsfrei geöffnet.

Die Präsentation in der ersten Etage (Lippold-Galerie) trägt den Untertitel „Neue Routen durch die Sammlung“ – was bedeutet, dass es darum geht, zu Kunstwerken unterschiedliche Sicht- und Herangehensweisen zu vermitteln. Für die neue Marta-Leiterin Kathleen Rahn ist es die erste Eröffnung in Herford. Die Ausstellung sei zwar vor ihrer Zeit vorbereitet worden, sagt sie: „Aber am Anfang kann einem nichts Besseres passieren, als sich mit einer Museumssammlung auseinanderzusetzen.“