Moleküle „live“ beobachten

Jenny Fjodorova platziert eine Probe in der Vakuumkammer, Niklas Biere schaut durch ein anderes „Bullauge“ zu und hilft bei der Positionierung.

Xanthan, erläutert Prof. Dr. Dario Anselmetti, ist ein langkettiges Zuckerpolymer und Binde- und Verdickungsmittel, das in der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie ebenso eingesetzt wird wie etwa in der industriellen Ölförderung. Es erhöht die Viskosität, also die Zähigkeit von Mayonnaise, Gesichtscremes und Duschgel und sorgt dafür, dass Öl, wenn ein Vorkommen angebohrt wurde, nicht ins Freie schießt, sondern das Bohrloch kontrolliert verschlossen bleibt. „Es gibt eine Vielzahl von Anwendungen. Das Schöne: Xanthan ist unbedenklich und biologisch abbaubar.“ Produziert wird es bei der Fermentierung von Zucker von einem Bakterium, Xan­thomonas campestris.