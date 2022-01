Möller-Fläche: Leser treiben Fragen um

Seit der digitalen Infoveranstaltung am vergangenen Mittwoch rund um die Entwürfe des neuen Gebäudes, das an die Stelle des abgerissenen Gasthauses Möller treten soll, haben die Redaktion zahlreiche Fragen erreicht. Wir haben einige zusammengetragen, um sie exemplarisch von der Gemeinde Hövelhof beantworten zu lassen. Diese verweist jedoch darauf, dass sie die ihnen gestellten Fragen zunächst den „politischen Gremien zuspielen“ möchte.

Selten gibt es Themen, die Menschen in einer Gemeinde offenbar so bewegen wie die Nutzung der Fläche, auf der einst das Gasthaus Möller gestanden hat. Um die Bandbreite an Fragen zu zeigen, hat die Redaktion einige zusammengestellt. Wie die Gemeinde mitteilt, überschneiden sich einige mit den ihr zugesandten. Andere werden laut Gemeinde in den Fragenkatalog aufgenommen, der im Anschluss an den Bau- und Umweltausschuss am Donnerstag, 19 Uhr, im Schützen- und Bürgerhaus auf der Internetseite der Gemeinde präsentiert wird.

Warum gibt es keinen Architektenwettbewerb? Das ist eine der häufigsten Fragen. Viele Leser verweisen auf andere Kommunen und, dass das der Vielfalt in Hövelhof auch gut tun könnte. Konkreter wird der stellvertretende Landrat Jörg Schlüter (Grüne) aus Hövelhof, der einer der wenigen Leser ist, der kein Problem damit hat, seinen Namen auch bei kritischen Tönen in der Zeitung zu lesen. Er fragt, ob es nicht sinnvoller sei, „Leuchtturmprojekten im sozialen und gesellschaftlich wünschenswerten Geschäftsfeld wie einer inklusiv arbeitenden Gastronomie“ an der Stelle eine Chance zu geben, statt es in die Hände eines bestimmten Investors zu legen.

Einige Leser wollen wissen, warum nicht abgewartet wurde, ob sich ein zweiter, möglicher Investor findet. „Warum hat man es so eilig?“, fragt eine Hövelhoferin. Ein Hövelrieger möchte wissen, warum es diesmal kein offizielles Bewerbungsverfahren für das Grundstück gab wie bei kommunalen Baugebieten üblich.

Andere Leser sind pragmatisch. Sie wollen wissen, ob es schon Parkplatz-Pläne gibt. Andere grübeln, wie sichergestellt wird, dass tatsächlich Gastronomie im Untergeschoss einzieht. „Kann man einen Investor dazu verpflichten?“, fragt ein Leser aus Ostenland.

Eine Klausheiderin hat Bürgermeister Michael Berens (CDU) gut zugehört. Er sagte in einem Interview, dass er bei den Entwürfen Anlehnungen an das einstige Haus Möller sehe. Sie interessiert, worin genau diese Ähnlichkeiten bestehen. Jörg Schlüter treibt zudem die Frage um, ob es sinnig ist, bei dem Neubau als Vorgabe „nur die Zahl der Geschosse und die Nutzung mit Gastronomie im Untergeschoss vorzugeben“.

Immer wieder taucht die Anregung auf, bei der Wahl des Gebäudes auf Umweltaspekte zu achten. Bei zahlreichen Gesprächen zeigten sich Bürger zudem verwundert , dass sie beim digitalen Dialog nicht direkt Fragen stellen konnten, sondern diese einreichen mussten.

Bis zum 26. Januar um 12 Uhr können Fragen und Anregungen an schlossgarten@hoevelhof.de gesendet werden. Sie werden gebündelt dem Bau- und Umweltausschuss zur Verfügung gestellt. Eine Beschlussfassung ist für die Ratssitzung am 10. Februar vorgesehen.