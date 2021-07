Monitore gestohlen

Ferienzeit – nichts los in der Olof-Palme-Gesamtschule: Das haben

bislang Unbekannte genutzt und sind in die Schule eingestiegen. Am frühen Samstagmorgen gegen 8.20 Uhr hat nach Polizeiangaben eine aufmerksame Zeugin eine zerstörte Fensterscheibe und Licht in einem Klassenraum in der Schule an der Pestalozzistraße in Hiddenhausen bemerkt und dies gleich der Polizei gemeldet.

Nach bisherigen Ermittlungen haben der oder die Täter in der Nacht zu Samstag an einer Notausgangstür den Griff abgebrochen und damit die Scheibe eingeworfen. Um dann durch das Fenster in die Schule zu gelangen, wurde ein Blumenkübel vom Fenstersims heruntergeworfen und beschädigt. Anschließend betraten die Unbekannten die Schule und durchsuchten verschiedene Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten zwei Monitore aus den Verwaltungsräumen und verließen das Gebäude durch eine Fluchttür. Neben dem Fenster wurden auch ein Oberlicht und Mülltonnen beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ebenso wie in Kirchlengern. Hier wurde am Sonntagmorgen vom Hausmeister ein Einbruch in die Grundschule an der Lübbecker Straße gemeldet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Nach Angaben von Polizei-Sprecherin Simone Lah-Schnier wird geprüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Einbrüchen gibt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, sich unter der Telefonnummer der Kreispolizeibehörde 05221/8880 zu melden.