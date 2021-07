Montag kommen die ersten Kinder

Von außen sieht die neue DRK-Container-Kita in Schwaney recht schmucklos aus. Doch wer einen Blick hineinwirft, begibt sich in eine freundliche, helle, große Einrichtung mit viel Platz, die alle Wünsche erfüllt.

Team der neuen DRK-Kita Schwaney richtet am Wochenende die Räume ein – 439 Quadratmeter Nutzfläche in 30 Container-Modulen

Hier können von Montag an 30 Kinder nach Herzenslust toben und die Welt entdecken. Dann öffnet die Einrichtung passend zum neuen Kita-Jahr. Damit das klappt, haben das sechsköpfige Team und Kita-Leiterin Claudia Brinker allerdings noch ein arbeitsreiches Wochenende vor sich. Am Freitag waren die Räume noch leer, Restarbeiten und Grundreinigung wurden durchgeführt: „Wir haben den Eltern aber versprochen, dass wir es schaffen. Deswegen arbeiten wir am Wochenende durch, damit alles so ist, dass die Kinder sich wohl fühlen“, sagt die 43-jährige Kita-Leiterin, die seit 22 Jahren Erzieherin ist. Alle im Team packen an. „Wir freuen uns schon auf die Gesichter der Kinder, wenn sie das erste Mal ihre neue Kita erkunden“, berichtet Erzieherin Alina Majewski von der Vorfreude. Zehn Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren und 20 Kinder von 2 bis 6 Jahren bilden jeweils eine Gruppe, die je auf einer Seite des Flures untergebracht sind.