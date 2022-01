Montagsdemos sorgen für Fahrplanänderungen

Paderborn

Da an diesem Montag, 24. Januar, in der Zeit von 18 bis 21.30 Uhr eine Kundgebung am Maspernplatz stattfindet, entfallen in dem genannten Zeitraum für die Linie 5 und die E-Wagen die Haltestellen „Michaelstraße“ und „Maspernplatz“. Das teilt das Unternehmen Padersprinter mit.