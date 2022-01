Montagsproteste: Paderborner Politik in Sorge

„Wer unsere Situation mit einer Diktatur vergleicht, der verhöhnt die Menschen, die in einer solchen leben“

Paderborn

2500 Menschen, die in Paderborn gegen die Corona-Maßnahmen der Politik auf die Straße gehen, sind immer noch ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung, aber auch nicht zu ignorieren – ebenso wie die Tatsache, dass die meisten Teilnehmer sich nicht an die Coronaschutzauflagen gehalten haben und Rechte sich unter die Demonstranten mischen. Was sagen Vertreter der größeren Paderborner Ratsfraktionen dazu?

Von Maike Stahl