Zehn Wände in Paderborn werden bis zum 18. September neu gestaltet

Paderborn

Auf der Bahnhofstraße vor dem DGB-Haus wird jetzt häufiger gehupt als in normalen Zeiten. Seit Montag entsteht dort monumentale Fassadenkunst. Der Blick der Autofahrer, die an den Parkplätzen an der Florianstraße entlangfahren und auf den Bahnhof zusteuern, geht unweigerlich nach rechts und einige vergessen dabei das Weiterfahren.

Von Dietmar Kemper