Monumente des Größenwahns

Höxter

Wenn diese monumentalen Pläne für den Umbau des Westwerkes und für ein Mausoleum für Hoffmann von Fallersleben in Corvey Wirklichkeit geworden wären, dann hätten die Menschen die Reichsabtei nicht wieder erkannt. In den 1940er Jahren entstanden heute äußerst befremdlich wirkende Entwürfe zur Neugestaltung des Welterbes, die in Höxter fast niemand kennt. Das Herzogliche Haus Ratibor/Corvey hat sie dem WESTFALEN-BLATT erstmals für eine Veröffentlichung zur Verfügung gestellt.

Von Michael Robrecht