Moor-Ranch in Spenge bis auf Weiteres geschlossen

Spenge

Bestes Ausflugswetter am Wochenende – aber die Moor-Ranch am Hücker Moor ist geschlossen. Viele fragen sich: Was ist los? Während ein Plakat vor dem Gelände darauf hinweist, dass in dieser Woche wegen der Personalsituation – es wird auf Krankheit verwiesen – nur geschlossene Veranstaltungen stattfinden, verkündet die Homepage: „Auf Grund einer Anordnung der Berufsgenossenschaft bleibt der Betrieb bis auf Weiteres geschlossen.“

Von Kathrin Weege