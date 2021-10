Mordgeschichte aus dem Grenzgebiet

Autor Frank Mause nimmt in seinem Roman Bezug zum Wildschütz Hermann Klostermann in der Egge

Dieses Mal wird ein fiktiver Erzählstrang zum bekannten Wildschütz Hermann Klostermann gezogen, der im Grenzgebiet von Eggegebirge, Sauerland und Waldeck sein Unwesen trieb. Erneut ist das Grenzgebiet auch Tatort: Im Schatten der Bruchhauser Steine verletzt ein Wisent bei archäologischen Ausgrabungen einen Prospektor schwer. Nur wenige Meter entfernt wird bei Vermessungsarbeiten eine Leiche gefunden. Der unscheinbare Dorfschullehrer gerät in schweren Verdacht.

Eine Richterin vollzieht mit Gleichgesinnten uralte und seltsame Riten in den Wäldern. Und der wildgewordene Rentmeister will unbedingt einen 24-Ender erlegen – so wie sein Vorbild, die historische Figur des Wildschütz Hermann Klostermann. Und zu allem Überfluss muss sich die Polizeiwache in Brilon einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung unterziehen.

Das Kriminalisten-Duo aus dem Sauerländer Jo Nigge und dem in Waldeck heimisch gewordenen Wil Wilke ermittelt wieder in diesem Chaos, unter erschwerten Bedingungen, aber mit Wortwitz. Nach einer mühevollen Verbrecherjagd stellen die beiden mit Hilfe des Teilzeitindianers Winnetou III dem Täter eine Falle.

Autor Frank Mause, Jahrgang 1964, ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Er ist Leiter des Amtes für Bodenmanagement in Korbach. Es ist sein insgesamt dritter Roman.

Das Buch ist als Taschenbuch (19 Euro) oder E-Book (9,99 Euro) im Onlineversandhandel und im Buchhandel erhältlich.