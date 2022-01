Mordkommission ermittelt in Steinheim

Steinheim

Nachdem ein Mann bei einer Auseinandersetzung am Sonntag in Steinheim (Kreis Höxter) lebensgefährliche Stichverletzungen erlitten hat, hat die Mordkommission der Polizei Bielefeld die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei es gegen 0.20 Uhr an der Ostpreußenstraße auf dem Schulhof des Gymnasiums Steinheim zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen, teilten die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Polizei Bielefeld am Montagvormittag mit.