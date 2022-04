Mordurteil aus Paderborn bekräftigt

Lebenslänglich wegen Mordes: So lautete im vergangenen September das Urteil gegen einen jetzt 31 Jahre alten Syrer, der seine Frau in Sennelager brutal umgebracht hatte. Vor wenigen Tagen hat der Bundesgerichtshof das Urteil des Paderborner Schwurgerichts bestätigt.

Frau in Sennelager getötet: Revision abgewiesen

Die Tat geschah im VW: Polizisten halten den Täter am Boden.

Zwölf Prozesstage von Mitte April bis Anfang September brauchte das Paderborner Schwurgericht, um dem damals 30-jährigen Syrer die Tat nachzuweisen, die ihm zur Last gelegt wurde. Bis zum letzten Tag stritt der Angeklagte ab, im November 2020 in Sennelager seine 20 Jahre alte Ehefrau und Mutter dreier gemeinsamer kleiner Kinder getötet zu haben – mit insgesamt 31 Messerstichen, in der Enge eines VW Golf.