Mordverdächtiger schoss schon 2021 auf Nachbarn

Der Sozialpädagoge, der am Freitag in Detmold sein Elternhaus angezündet und so seine Mutter ermordet haben soll, ist nicht zum ersten Mal gewalttätig geworden.

Wie am Montag bekanntwurde, hatte Dirk S. (55) schon 2020 mit einem Luftgewehr auf einen Nachbarn geschossen. Die Tat geschah am Silvestertag, als der Nachbar einen Baum beschnitt. Die Kugel durchschlug die Wange des Opfers. Für diese Tat wurde Dirk S. wegen gefährlicher Körperverletzung vom Amtsgericht Detmold zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt. Genau ein Jahr später, in der Silvesternacht von 2021 auf 2022, wurde die nächste Tat angezeigt. Im Schlafanzug tauchte Dirk S. vor dem Haus seiner Nachbarn auf und versuchte, deren Feuerwerk auszutreten. Dabei rutschte ihm die Hose herunter. Es kam zu einem lautstarken Disput mit den Umstehenden, die Dirk S. schließlich bedroht haben soll. Er kam wegen Exhibitionismus und Bedrohung vor Gericht, wurde aber nur wegen Letzterem verurteilt – zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung. Und weil er die Tat in der Bewährungszeit für den Schuss begangen hatte, standen jetzt insgesamt 18 Monate Gefängnis an. Das Urteil war allerdings noch nicht rechtskräftig, die Berufungsverhandlung vor dem Landgericht sollte im Januar stattfinden.